https://news.day.az/society/1252577.html В Сумгайыте в общежитии произошел пожар
В Сумгайыте в общежитии произошел пожар
В Сумгайыте в общежитии произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел на первом этаже пятиэтажного здания общежития в городе Сумгайыт. Сгорели установленные на лестничной площадке 6 счетчиков и кабели на площади 5 п.м., квартиры были защищены от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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