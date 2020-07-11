В Сумгайыте в общежитии произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел на первом этаже пятиэтажного здания общежития в городе Сумгайыт. Сгорели установленные на лестничной площадке 6 счетчиков и кабели на площади 5 п.м., квартиры были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.