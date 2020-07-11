https://news.day.az/society/1252669.html Гендиректор "Сумгайытского технологического парка" подал в отставку
Гендиректор "Сумгайытского технологического парка" подал в отставку
Генеральный директор ООО "Сумгайытскй технологический парк" Эмин Мамедов освобожден от занимаемой должности, сообщили в субботу Day.Az в ООО.
Мамедов освобождается от занимаемой должности по собственному желанию, с 17 июля.
Полномочия генерального директора ООО "Сумгайытский технологический парк" временно переданы главному финансовому администратору Рауфу Атакишиеву.
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