Гендиректор "Сумгайытского технологического парка" подал в отставку

Генеральный директор ООО "Сумгайытскй технологический парк" Эмин Мамедов освобожден от занимаемой должности, сообщили в субботу Day.Az в ООО.

Мамедов освобождается от занимаемой должности по собственному желанию, с 17 июля.

Полномочия генерального директора ООО "Сумгайытский технологический парк" временно переданы главному финансовому администратору Рауфу Атакишиеву.