https://news.day.az/society/1252721.html В Баку задержан человек, выращивавший коноплю и марихуану на даче - ФОТО
В Баку задержан человек, выращивавший коноплю и марихуану на даче - ФОТО
Сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции задержали ранее судимого жителя столицы Анара Алиева по подозрению в культивации конопли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, при осмотре двора дома в Леиш баглары, был обнаружен и изъят 201 куст конопли и засушенная марихуана весом 11 килограммов и 720 граммов. Анар Алиев признался, что выращивал наркосодержащие растения.
Материалы по делу направлены в следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции. Следствие продолжается.
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