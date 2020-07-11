В Баку задержан человек, выращивавший коноплю и марихуану на даче

Сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции задержали ранее судимого жителя столицы Анара Алиева по подозрению в культивации конопли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, при осмотре двора дома в Леиш баглары, был обнаружен и изъят 201 куст конопли и засушенная марихуана весом 11 килограммов и 720 граммов. Анар Алиев признался, что выращивал наркосодержащие растения.

Материалы по делу направлены в следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции. Следствие продолжается.