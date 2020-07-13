В Баку прибыло 22 российских врача для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 12 июля совершил очередной чартерный рейс из Москвы, на котором были 233 пассажира.

Самолет Airbus A340 доставил на Родину граждан Азербайджана. Кроме того, этим рейсом по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Баку были доставлены 22 российских врача, которые окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.