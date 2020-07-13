В Гяндже на автозаправочной станции произошел взрыв

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию о взрыве на автозаправочной станции в Гяндже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, на горячую линию "112" поступила информация о взрыве, после которого последовал пожар, на АЗС LUKOIL, расположенной на улице Мусеиба Багирова Кяпазского района Гянджи.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны ГПС министерства и спасательные силы Гянджинского регионального центра, соответствующие государственные структуры проинформированы о происшествии.

В результате проведенных неотложных мер за короткое время было предотвращено распространение пожара, пожар потушен в 12:25.

Дополнительная информация будет предоставлена.