В Гяндже устраняются последствия наводнения, произошедшего в результате сильных дождей 11 и 12 июля.

Об этом сообщили Day.Az в ИВ города Гянджа.

Было отмечено, что в результате природного бедствия в основном пострадали городские поселки Гюлюстан и Мехсети.

"В поселке Гюлюстан были затоплены подвалы и приусадебные участки порядка 20 частных домой. Для устранения последствий на места были привлечены живая сила и спецтехника ИВ и МЧС. Вода из подвалов и приусадебных участков уже откачена, ведутся восстановительные работы. Работы завершены на 90 процентов.

В поселке Мехсети затоплены приусадебные участки нескольких домов. Последствия наводнения устранены и на этой территории, серьезных проблем нет. В настоящее время оценивается размер нанесенного ущерба", - подчеркнули в ИВ города Гянджи.