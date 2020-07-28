В Сиязане 6-летняя девочка утонула в канале

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что на участке водного канала Тахтакёрпю-Джейранбатан, проходящем по территории села Бешдам Сиязаньского района, утонула Мурадова Мулаим Довлет гызы (2014 г.р.).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к поискам привлечена водолазно-спасательная группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.