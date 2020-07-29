Сегодня около 14 тысяч школьников сдадут экзамен

Сегодня со стороны Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) будут проведены очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как сообщили Day.Az из ГЭЦ, на экзаменах планируется участие 13 809 школьников (абитуриентов)

Во избежание скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено разное время входа, и они были указаны в пропускном листе. Поэтому необходимо прийти к экзаменационному зданию в срок, указанный в пропускном листе.