В Гаджигабуле задержан больной коронавирусом, покинувший место жительства

Сотрудники отдела полиции Гаджигабульского района и врачебная бригада Центральной районной больницы в ходе рейдов выявили, что зараженный коронавирусом незаконно покинул дом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, было установлено, что житель города Х. Джафаров, чьи результаты тестов оказались положительными, и который должен был проходить лечение в домашних условиях, грубо нарушил правила карантина и покинул место жительства, передает Day.Az.

Было установлено место нахождения Х.Джафарова, и он был доставлен в Сабирабадскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.