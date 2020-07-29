https://news.day.az/society/1257393.html В Гаджигабуле задержан больной коронавирусом, покинувший место жительства - ВИДЕО
В Гаджигабуле задержан больной коронавирусом, покинувший место жительства - ВИДЕО
Сотрудники отдела полиции Гаджигабульского района и врачебная бригада Центральной районной больницы в ходе рейдов выявили, что зараженный коронавирусом незаконно покинул дом.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, было установлено, что житель города Х. Джафаров, чьи результаты тестов оказались положительными, и который должен был проходить лечение в домашних условиях, грубо нарушил правила карантина и покинул место жительства, передает Day.Az.
Было установлено место нахождения Х.Джафарова, и он был доставлен в Сабирабадскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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