В Азербайджане за взятку задержаны чиновники

В Зардабе арестованы председатель муниципалитета и бывший представитель главы исполнительной власти.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики было проведено расследование на основании обращения о том, что председатель муниципалитета Ярмамедбагы Зардабского района Халилов Сахиб Осман оглу и бывший представитель главы ИВ Зардабского района Халилов Рахиб Едияр оглу за передачу в аренду на 25 лет (с 2007 до 2032 года) на основании фиктивного договора об аренде принадлежащих муниципалитету 74 га земель, составленного в 2007 году, потребовали от гражданина в качестве взятки 10 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было доказано, что С.Халилов и Р.Халилов перевели 500 манатов от указанной суммы в 10 тысяч манатов 18.07.2020 года на пластиковую карту ОАО "Kapital bank", принадлежащую одному из своих знакомых, а 1500 манатов из оставшейся суммы 22.07.2020 года получили в селе Ашагы Сеидляр Зардабского района, 28 июля 2020 года при получении в одном из кафе на территории района 5000 манатов из той суммы, которую требовали от гражданина, эти лица были задержаны.

На основании указанных фактов 28 июля 2020 года в следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 (Получение взятки (пассивное взяточничество)) и 313 (Служебный подлог) Уголовного Кодекса.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что Халилов Сахиб Осман оглу и Халилов Рахиб Ядияр оглу совершили преступления, предусмотренные этими статьями Уголовного кодекса. 28 июля 2020 года они были задержаны.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности всех лиц, виновных в совершении указанных преступлений.