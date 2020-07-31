https://news.day.az/society/1258273.html TƏBİB о том, когда откроются пляжи
TƏBİB о том, когда откроются пляжи
"Вопросы в связи с открытием пляжей и возобновлением поездок в районы сегодня находятся на стадии обсуждения".
Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Она отметила, что обсуждаются вопросы открытия пляжей, важность соблюдения правил, дистанция между людьми на пляжах: "Как только решение будет принято, Оперативный штаб проинформирует об этом общественность".
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