TƏBİB о том, когда откроются пляжи

"Вопросы в связи с открытием пляжей и возобновлением поездок в районы сегодня находятся на стадии обсуждения".

Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что обсуждаются вопросы открытия пляжей, важность соблюдения правил, дистанция между людьми на пляжах: "Как только решение будет принято, Оперативный штаб проинформирует об этом общественность".