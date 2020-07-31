Ягут Гараева: Обсуждается открытие школ и детсадов

"В настоящее время вопросы в связи с открытием школ и детских садов также обсуждаются Оперативным штабом и миссией ВОЗ совместно".

Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, также обсуждался опыт некоторых стран, которые уже открыли школы: "Какое решение для наших граждан самое правильное, то решение будет и принято. Если будет принято какое-либо решение, общественность будет проинформирована".