В Азербайджане повысят пенсии тысячам людей

В Азербайджане готовится новый законопроект о пенсиях военнослужащих.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на заседании Милли Меджлиса.

Он сообщил, что говорил с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым: "Подробно о проекте рассказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев. По его словам,согласно предложению пенсии военнослужащих с повышенным уровнем заработной платы будут увеличены".