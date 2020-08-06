https://news.day.az/society/1259950.html В Азербайджане повысят пенсии тысячам людей - готовится законопроект
В Азербайджане повысят пенсии тысячам людей - готовится законопроект
В Азербайджане готовится новый законопроект о пенсиях военнослужащих.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на заседании Милли Меджлиса.
Он сообщил, что говорил с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым: "Подробно о проекте рассказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев. По его словам,согласно предложению пенсии военнослужащих с повышенным уровнем заработной платы будут увеличены".
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