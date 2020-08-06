Продажа билетов на рейсы Баку-Нахчыван будет осуществляться по новой схеме
Начиная с сегодняшего дня реализация авиабилетов AZAL на рейсы Баку-Нахчыван будет осуществляться по-новому.
Учитывая большой спрос и ограниченное число рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше маршруте отныне будет осуществляться по принципу очередности.
Записаться в очередь можно двумя способами:
- через онлайн-форму на сайте azal.az по ссылке: https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919;
- через письменное обращение в WhatsApp по номеру: +99470 4374081.
При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.
Учитывая очень высокий спрос на рейсы в Нахчыван, авиакомпания просит принять во внимание, что на ближайшие даты по данному направлению количество свободных мест исчерпано.
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