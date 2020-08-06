https://news.day.az/society/1259954.html В Азербайджане создана специальная комиссия по делам инвалидов
В Азербайджане создана специальная комиссия по делам инвалидов
При министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создана специальная комиссия по делам инвалидов I группы.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.
По его словам, на сегодняшний день для определения инвалидности необходимо обращаться в органы здравоохранения: "Только когда к нам обращаются, мы можем при помощи специальной комиссии определить людей с инвалидностью I группы. В целом, разрабатываются новые критерии для определения инвалидности".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре