https://news.day.az/society/1260262.html На заводе в Сумгайыте произошел пожар, есть пострадавшие
На заводе в Сумгайыте произошел пожар, есть пострадавшие
На Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Azərikimya" компании SOCAR произошел пожар.
Как передает Day.Az,об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Гюльчин Мехдиева.
В результате принятых мер предотвращено распространение огня на обширную территорию. Принимаются меры по локализации и тушению пожара.
В ходе пожара пострадали 8 человек.
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