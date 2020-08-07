На заводе в Сумгайыте произошел пожар, есть пострадавшие

На Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Azərikimya" компании SOCAR произошел пожар.

Как передает Day.Az,об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Гюльчин Мехдиева.

В результате принятых мер предотвращено распространение огня на обширную территорию. Принимаются меры по локализации и тушению пожара.

В ходе пожара пострадали 8 человек.