TƏBİB: Состояние одного из 7 пострадавших при пожаре на заводе в Сумгайыте тяжелое

"В результате пожара на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе пострадали семь человек, одному из них оказана амбулаторная помощь, он выписан домой".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева.

По ее словам, другие 6 пострадавших были отправлены в Баку, в ожоговый центр: "Состояние одного из них тяжелое".

Отметим, сегодня на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Azərikimya" компании SOCAR произошел пожар.