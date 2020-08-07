TƏBİB: Состояние одного из 7 пострадавших при пожаре на заводе в Сумгайыте тяжелое

"В результате пожара на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе пострадали семь человек, одному из них оказана амбулаторная помощь, он выписан домой".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева. 

По ее  словам, другие 6 пострадавших были отправлены в Баку, в ожоговый центр: "Состояние одного из них тяжелое". 

Отметим, сегодня на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Azərikimya" компании SOCAR произошел пожар. 