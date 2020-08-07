https://news.day.az/society/1260277.html TƏBİB: Состояние одного из 7 пострадавших при пожаре на заводе в Сумгайыте тяжелое
TƏBİB: Состояние одного из 7 пострадавших при пожаре на заводе в Сумгайыте тяжелое
"В результате пожара на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе пострадали семь человек, одному из них оказана амбулаторная помощь, он выписан домой".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева.
По ее словам, другие 6 пострадавших были отправлены в Баку, в ожоговый центр: "Состояние одного из них тяжелое".
Отметим, сегодня на Сумгайытском этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Azərikimya" компании SOCAR произошел пожар.
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