Мероприятия по борьбе с пандемией в Азербайджане получили высокую оценку на международном уровне

Превентивные меры, принятые руководством Азербайджана, а также правительством и соответствующими государственными органами в результате надлежащей оценки рисков во время пандемии, получили высокую оценку.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, организацией по сотрудничеству с прокуратурой и антикоррупционными структурами европейских стран, членом которой является Азербайджан, были проанализированы превентивные и административные меры, осуществляемые в период пандемии правительствами европейских стран и соответствующими государственными структурами государств-членов этой организации. Информация об этом опубликована в совместном бюллетене организаций EPAC и EACN.

В результате оперативных мер, осуществленных в Азербайджане, в бюллетене нашли свое отражение и соответствующие шаги по учету и обеспечению социальных и иных интересов населения, оказанная населению материальная помощь, а также доступная и качественная медицинская помощь для защиты здоровья граждан. С этой целью были построены и сданы в эксплуатацию больницы нового модульного типа.

Также в документе было особо подчеркнуто, что, несмотря на все трудности, вызванные пандемией COVID-19, правоохранительные органы Азербайджана, изучив поступившие от граждан заявления и жалобы, принимают эффективные административные меры в рамках законодательства.