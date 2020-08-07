Кабмин назвал 3 условия, при которых можно посетить другие районы
Стали условия, при которых можно въехать и выехать в районы Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Согласно сообщению, на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов въезд-выезд нижеуказанных лиц осуществляется в следующем порядке:
- лица, желающие принять участие в похоронах близкого родственника, - на основании разрешения, полученного через службу 102 - Call-центр Управления дежурных частей МВД Азербайджана;
- в связи с неотложной медицинской помощью или лечением по графику - на основании справки, выданной врачом;
- на основании билета на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, а для передвижения до места проживания или пребывания - на основании штампа в паспорте о въезде в страну в соответствующем порядке.
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