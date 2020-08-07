Кабмин назвал 3 условия, при которых можно посетить другие районы

Стали условия, при которых можно въехать и выехать в районы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Согласно сообщению, на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов въезд-выезд нижеуказанных лиц осуществляется в следующем порядке:

- лица, желающие принять участие в похоронах близкого родственника, - на основании разрешения, полученного через службу 102 - Call-центр Управления дежурных частей МВД Азербайджана;

- в связи с неотложной медицинской помощью или лечением по графику - на основании справки, выданной врачом;

- на основании билета на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, а для передвижения до места проживания или пребывания - на основании штампа в паспорте о въезде в страну в соответствующем порядке.