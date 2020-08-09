На бакинских пляжах усилили контроль за соблюдением карантинных мер

В пляжах Баку наблюдается плотность.

Как сообщает Day.Az, после снятия запрета на посещение пляжей наблюдается большой наплыв людей на пляжи. Как сообщалось ранее, с помощью портала cimerlik.az граждане могут узнать в каких пляжах есть свободные места. Однако многие граждане ходят в определенные ими пляжи, не заходя на портал, что приводит к плотности и риску роста числа зараженных вирусом.

В Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям заявили, что в связи с пандемией COVID-19 просьба лицам, пользующимся пляжами во время карантинного режима в стране, соблюдать ряд правил:

1. Перед тем как отправиться на пляжи, зайти на сайт cimerlik.az, проверить уровень скопления людей на пляжах и отправляться в место с меньшим количеством людей.

2. Входить на пляж только со входа, контролируемого волонтерами ASAN, и выходить с предусмотренного для этого места.

3. Приносить с собой на пляж предметы, которые считаются необходимыми.

4. Использовать при входе и выходе дезинфицирующие растворы, размещенные на пляже.

5. При наличии общих гардеробных комнат и санитарных узлов, соблюдать правила социальной дистанции и чистоты.

6. Отдыхать на пляже только в зонах, разделенных специальными веревками.

7. После употребления еды на пляже убирать соответствующую зону, выбрасывать отходы в специально отведенные ящики.

8. Не использовать запрещенные зоны.

9. Немедленно сообщить контролеру в случае беспокойства о здоровье.

10. Сохранять социальную дистанцию ​​на пляже, соблюдать требования контролеров.

При посещении пляжей, не указанных на сайте cimerlik.az, рекомендуется соблюдать осторожность.