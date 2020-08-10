В Азербайджане вступил в силу пакет мер по ослаблению специального карантинного режима

С сегодняшнего дня вступает в силу очередной пакет мер Оперативного штаба при Кабинете Министров по ослаблению специального карантинного режима.

Как передает Day.Az, принимая во внмание положительную динамику заражений коронавирусом и учитывая необходимость усиления экономической активности, Оперативный штаб принял решение о разрешении деятельности некоторых сфер производства, торговли и услуг.

Согласно соответствующему решению, с 10 августа 2020 года с 00:00 в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, и Гёйгёльском районах разрешается:

- Проведение уличных спортивных соревнований и игр;

- Деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и объектов бытового обслуживания населения (кроме крупных торговых центров);

- производство машин и оборудования;

- производство электрооборудования;

- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных средств;

- изготовление полиграфической продукции;

- изготовление ювелирных изделий;

- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

- швейное производство;

- текстильная промышленность;

- производство обуви;

- производство кожи и кожаных изделий;

- производство табачных изделий;

- производство прочей промышленной продукции;

Отменяются ограничения в связи числом работников (50%, а также 30% от общей численности сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на указанных условиях (по трудовым договорам)), привлекаемых к работе по нижеперечисленным сферам:

- производство средств ежедневного ухода и гигиены;

- производство и ремонт строительной и бытовой техники;

- инженерные и проектные услуги;

- производство упаковочной продукции;

- производство изделий из камня, металла и дерева;

- производство и ремонт мебели;

- пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;

- пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;

- онлайн продажи;

- химчистка;

- уборка жилых помещений, кроме квартир;

- ремонт автомобилей;

- автомойки;

- приюты для животных;

- услуги перевода;

На территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов вопрос въезда-выезда нижеперечисленных лиц осуществляется в следующем порядке:

- Лица, желающие принять участие в похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через службу колл-центра 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

- На основании справки, выданной врачом в связи с получением лечения по неотложной медицинской необходимости или по графику;

- Лица, имеющие билеты на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, а также на основании штампа, нанесенного на паспорт граждан, въезжающих в страну через государственную границу в соответствующем порядке по месту жительства или пребывания.

Обращаясь к гражданам, оперативный штаб сообщает, что для синхронизации экономической деятельности с мерами профилактики распространения инфекции необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований является единственным способом продолжения и дальнейшего расширения экономической деятельности.