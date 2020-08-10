В Азербайджане вступил в силу пакет мер по ослаблению специального карантинного режима
С сегодняшнего дня вступает в силу очередной пакет мер Оперативного штаба при Кабинете Министров по ослаблению специального карантинного режима.
Как передает Day.Az, принимая во внмание положительную динамику заражений коронавирусом и учитывая необходимость усиления экономической активности, Оперативный штаб принял решение о разрешении деятельности некоторых сфер производства, торговли и услуг.
Согласно соответствующему решению, с 10 августа 2020 года с 00:00 в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, и Гёйгёльском районах разрешается:
- Проведение уличных спортивных соревнований и игр;
- Деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и объектов бытового обслуживания населения (кроме крупных торговых центров);
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования;
- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных средств;
- изготовление полиграфической продукции;
- изготовление ювелирных изделий;
- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
- швейное производство;
- текстильная промышленность;
- производство обуви;
- производство кожи и кожаных изделий;
- производство табачных изделий;
- производство прочей промышленной продукции;
Отменяются ограничения в связи числом работников (50%, а также 30% от общей численности сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на указанных условиях (по трудовым договорам)), привлекаемых к работе по нижеперечисленным сферам:
- производство средств ежедневного ухода и гигиены;
- производство и ремонт строительной и бытовой техники;
- инженерные и проектные услуги;
- производство упаковочной продукции;
- производство изделий из камня, металла и дерева;
- производство и ремонт мебели;
- пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;
- пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;
- онлайн продажи;
- химчистка;
- уборка жилых помещений, кроме квартир;
- ремонт автомобилей;
- автомойки;
- приюты для животных;
- услуги перевода;
На территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов вопрос въезда-выезда нижеперечисленных лиц осуществляется в следующем порядке:
- Лица, желающие принять участие в похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через службу колл-центра 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;
- На основании справки, выданной врачом в связи с получением лечения по неотложной медицинской необходимости или по графику;
- Лица, имеющие билеты на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, а также на основании штампа, нанесенного на паспорт граждан, въезжающих в страну через государственную границу в соответствующем порядке по месту жительства или пребывания.
Обращаясь к гражданам, оперативный штаб сообщает, что для синхронизации экономической деятельности с мерами профилактики распространения инфекции необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований является единственным способом продолжения и дальнейшего расширения экономической деятельности.
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