https://news.day.az/society/1261121.html Оштрафованы поехавшие на отдых в Габалу
Оштрафованы поехавшие на отдых в Габалу
Сотрудниками Габалинского райотделения полиции выявлены лица, прибывшие в Габалу из Баку, а также других городов и районов республики, где действует строгий карантинный режим.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, были выявлены нарушители в ходе рейдов, проведенных сотрудниками полиции в отелях, расположенных на территории района и домах, сдаваемых в аренду.
В отношении нарушителей составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.
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