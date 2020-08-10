https://news.day.az/society/1261164.html Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в рамках программы #GazelliYardım - ВИДЕО
Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в рамках программы #GazelliYardım - ВИДЕО
На праздник Курбан Байрам Gazelli Group провел благотворительную акцию, в рамках которой, семьи вынужденных переселенцев, проживающих в специализированных лагерях в поселке Шувелян, получили продукты питания первой необходимости, а также санитарно-гигиеническую продукцию Gazelli.
Не остались без внимания и дети, каждый из которых получил свой подарок на праздник.
На протяжении всего карантинного режима в Азербайджане холдинг Gazelli Group оказывает постоянную поддержку различным группам малоимущих семей, оказавшихся в тяжелой ситуации в связи с пандемией Covid-19.
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