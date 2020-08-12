В Кюрдамире автомобиль столкнулся с трактором

11 августа примерно в 17 часов на территории села Совла Кюрдамирского района легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель Зардабского района Э.Азизов, столкнулся со стоявшим на обочине дороги трактором марки "T-28", принадлежащим жителю села Оруджу Гурбанову.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате аварии пассажир Э.Азизова, жительница Зардабского района Тубу Омарова скончалась на месте происшествия, а он сам и два других его пассажира были госпитализированы.

По факту в Кюрдамирском РОП проводится расследование.