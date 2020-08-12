Прибывшие в Азербайджан из Китая медики провели видеоконференцию

12 августа в Учебно-образовательном центре, созданном TƏBİB при медицинском учреждении "Ени клиника", состоялась видеоконференция с участием делегации из Китайской Народной Республики, руководителей и ведущих специалистов пандемических больниц.

Об этом Day.Az сообщили в TƏBİB.

На видеоконференции были заслушаны выступления и продемонстрированы презентации на тему лечения инфицированных короновирусной инфекцией в КНР на основе протоколов ВОЗ, а также применения китайской народной медицины в лечении заболевания.