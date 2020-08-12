В Азербайджане успешно разрешается проблема нехватки поливной воды

В Азербайджане продолжаются меры по разрешению проблемы нехватки оросительной воды . За короткий срок из антропогенных озер в Имишли в канал Миль Муган перекачано 3,5 миллиона кубометров воды. В результате улучшены оросительные работы на посевных участках в Имишли, Саатлы и Сабирабаде.

Как сообщил в среду Day.Az прибывший в Имишли для ознакомления с проделанными работами заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев, за последние три года в реках страны происходит сокращение водности. Это, в свою очередь, влияет на орошение в сельском хозяйстве. Для устранения подобных проблем по поручению Президента Ильхама Алиева в стране создана Государственная комиссия по управлению водой. Цель заключается в эффективном использовании водных ресурсов в стране.

"Как продолжение проделываемой работы были обследованы озера, расположенные в Имишлинском районе, признана целесообразность использования этих источников воды для орошения. Вода перекачивается в канал Миль Муган посредством плавучей насосной станции с третьего августа. За восемь дней в канал было перекачано 3,5 миллиона кубометров воды, улучшилось водоснабжение полей вдоль канала, страдающих от нехватки воды. Проделанная работа оказала положительное влияние на орошение, в частности на хлопковых полях Имишли и Саатлы, а также частично в Сабирабаде. В целом за счет перекачки воды улучшилось орошение на территории площадью 5000 га", - сказал Гулиев.

Он отметил, что по поручению руководства страны особое внимание уделяется возникшим в последнее время затруднениями в орошении. Поступающие обращения рассматриваются в ОАО, устранение трудностей осуществляется по принципу очередности.

В беседе с фермерами они также сказали, что трудности, с которыми они столкнулись при поливе, решены. Нагиль Велиев, житель села Чахырлы Имишлинского района, отметил, что некоторое время назад руководству страны было направлено обращение по поводу трудностей с орошением.

"Вскоре после этого на этом канале было построено сооружение, и трудности, с которыми мы столкнулись на полях, были устранены благодаря перекачке воды в канал Миль Муган. Выражаем признательность нашему Президенту за то, что на обращения жителей откликнулись сразу, и трудности были устранены", - сказал он.