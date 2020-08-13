ГЭЦ: Три человека были отстранены от участия в экзамене

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, температура тела у участников экзаменов была в норме.

Три человека были отстранены от участия в экзамене за попытку пронести телефон.