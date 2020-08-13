https://news.day.az/society/1262081.html ГЭЦ: Три человека были отстранены от участия в экзамене
ГЭЦ: Три человека были отстранены от участия в экзамене
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, температура тела у участников экзаменов была в норме.
Три человека были отстранены от участия в экзамене за попытку пронести телефон.
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