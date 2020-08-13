В новом учебном году число учащихся превысит 1 млн 969 тыс. человек

"Решение о восстановлении деятельности учебных заведений в новом учебном году охватит 4,642 учебных заведения, 1 969 673 учащихся и 163,218 педагогов".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.

Отмечено, что в 2,104 школах (47%) число учащихся превышает 200 человек: "В 2,335 школах или в 53% школ число учащихся составляет менее 200 человек. Наряду с этим 87% учащихся общеобразовательных школ или 1,392,000 учащихся обучаются в школах с числом учащихся более 200 человек. В школах с числом учащихся менее 200 человек обучаются всего 13% учащихся или 208 000 человек".

В предложениях отмечено, что при принятии решения об открытии школ или переходе на различные этапы нужно учитывать и соотношение числа учащихся к числу школ.