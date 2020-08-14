В Азербайджане снимают фильм о шехиде Бабеке Абидове

В Азербайджане проходят съемки документального фильма "Aprel Qəhrəmanı", посвященного памяти шехида Бабека Абидова, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных сил.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Общественном объединении "Помощь развитию региональных медиа".

Съемки фильма проходят в селе Зейва Шабранского района, где родился и вырос Бабек Абидов. В документальной киноленте воспоминаниями о нем делятся члены семьи, друзья, боевые товарищи.

Хронометраж фильма - 30 минут.

Фильм, съемки которого проходят в рамках проекта Общественного объединения "Помощь развитию региональных медиа" при содействии Совета по государственной поддержке НПО при Президенте Азербайджана, планируется представить вниманию зрителей в конце сентября на телеканале ARB Günəş, входящем в ARB Media Qrup.

Режиссер фильма - Даянат Рзаев, продюсер - Вели Туран, автор сценария - Джошгун Бейдуллаев, операторы-постановщики - Ризван Гаджиев и Маис Аллахвердиев.