https://news.day.az/society/1262497.html Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей
Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей
Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в течение двух недель.
С правильными ответами можно ознакомиться по соответствующим ссылкам:
II группа специальностей (азербайджанский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/a2-14.html
II группа специальностей (русский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/r2-14.html
III группа специальностей (азербайджанский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/a3-14.html
III группа специальностей (русский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/r3-14.html
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