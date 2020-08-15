Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей

Обнародованы правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей. 

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в течение двух недель. 

С правильными ответами можно ознакомиться по соответствующим ссылкам: 

II группа специальностей (азербайджанский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/a2-14.html

II группа специальностей (русский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/r2-14.html

III группа специальностей (азербайджанский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/a3-14.html

III группа специальностей (русский сектор): http://exidmet.dim.gov.az/exam/2020/r3-14.html