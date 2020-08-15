TƏBİB назвал места, где будут сдавать кровь в День Ашура

"Как вы знаете, в связи с пандемией мечети закрыты".

Как передает Day.Az , об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова.

По ее словам, раньше акции по сдаче крови проводились в мечетях и в Дни Ашура: "Но в этом году желающие будут сдавать кровь в Центре гематологии и трансфузиологии. Мы обсуждаем это и с Управлением мусульман Кавказа".