https://news.day.az/society/1262584.html TƏBİB назвал места, где будут сдавать кровь в День Ашура
TƏBİB назвал места, где будут сдавать кровь в День Ашура
"Как вы знаете, в связи с пандемией мечети закрыты".
Как передает Day.Az , об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова.
По ее словам, раньше акции по сдаче крови проводились в мечетях и в Дни Ашура: "Но в этом году желающие будут сдавать кровь в Центре гематологии и трансфузиологии. Мы обсуждаем это и с Управлением мусульман Кавказа".
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