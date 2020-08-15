АПБА назвало особые правила поведения в объектах общепита в период карантина

С учетом того, что плотное скопление граждан в период пандемии коронавируса (COVID-19) непосредственно влияет на рост инфицирования, в объектах общественного питания под открытым небом их работники и посетители должны соблюдать особые правила поведения.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), на этих объектах нормы приема граждан должны быть в 2 раза меньше по сравнению с нормами, предусмотренными соответствующим законодательством, а площадь на каждого человека должна быть увеличена в 2 раза. В залах по приему пищи расстояние между стульями за одним столом должно быть не менее 1 м, а между соседними столами не менее 2 м.

Для снижения риска заражения работники объектов должны соблюдать правила личной гигиены.