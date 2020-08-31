https://news.day.az/society/1266935.html В Баку открываются дополнительные автобусные маршруты - направления - ФОТО
В Баку открываются дополнительные автобусные маршруты - направления - ФОТО
В целях перевозки пассажиров с остановок у станций метро "Низами", "Эльмляр академиясы" и "Ичеришехер" запущены дополнительные автобусы.
Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
Было отмечено, что в целях управления пассажиропотоком утром и вечером в часы пик в направлениях, к которым наблюдается большая потребность, на линии запускаются новые автобусы.
В рамках данных мер, для перевозки пассажиров с остановок у станций метро "Низами", "Эльмляр академиясы" и "Ичеришехер" вводятся в эксплуатацию 12 и 18-метровые автобусы BakuBus.
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