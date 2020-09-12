Из бакинской квартиры совершена крупная кража

Задержан человек, совершивший квартирную кражу в Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 5-го отдела Бинагадинского районного управления полиции, по подозрению в краже в одном из домов на территории района сейфа, в котором находились 1000 манатов, 4500 долларов США и драгоценности на сумму 20000 манатов был задержан житель города Баку, ранее судимый В.Аллахвердиев.