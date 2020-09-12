Бакинское метро не будет работать по выходным

Как и другие виды общественного транспорта, бакинское метро не будет работать по субботам и воскресеньям до 30 сентября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно решению Кабмина, запрещается движение общественного транспорта и пассажирских перевозок в бакинском метро с 00:00 19 сентября 2020 года до 06:00 21 сентября 2020 года, а также с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября 2020 года.