Названы самые проблемные регионы Азербайджана с точки зрения охраны лесов

Самые проблемные районы Азербайджана с точки зрения охраны лесов - это Огузский, Габалинский, Исмаиллинский и Лерикский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об в ходе телепередачи "Час эксперта" сказал начальник службы развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Намик Хыдыров.

По его словам, жители этих районов регулярно вырубают деревья с целью заготовки дров.

"Эти территории - самые проблемные. В рамках работы по охране лесов на основании информации минэкологии и МВД в Габале были арестованы пять человек. Об этом также была проинформирована общественность. Такие меры принимаются нами и в Лерикском районе. В основном трудности в охране лесов создают такие факторы как расположение населенных пунктов на территории лесов и отсутствие газоснабжения в некоторых населенных пунктах", - сказал Хыдыров.

Он подчеркнул, что по инициативе минэкологии в лесах Огуз-Шекинского региона установлены камеры видеонаблюдения.

"Мы планируем увеличить их количество. Камеры видеонаблюдения помогают эффективнее охранять леса", - добавил Намик Хыдыров.