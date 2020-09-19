В Евлахе произошел пожар в административном здании, в Агсу сгорел дом

В селе Ашагы Саламабад города Евлах в одноэтажном административном здании общей площадью 800 м2 (часть здания не используется, непригодна) сгорели потолок (65 м2) и пол (1 м2).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), остальная часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен.

В селе Машадганлы Агсуинского района на площади 30 м2 сгорели воспламеняющиеся конструкции 2 комнат и крыши одноэтажного дома общей площадью 35 м2. Остальная часть дома и прилегающий дом были защищены от огня. Пожар был потушен.