https://news.day.az/society/1272575.html Волонтеры в Азербайджане будут застрахованы
Волонтеры в Азербайджане будут застрахованы
В Азербайджане будут страховать волонтеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в поправке к закону "О волонтерской деятельности", включенной в план законодательных работ осенней сессии парламентского комитета молодежи и спорта.
Также в ходе осенней сессии в комитете будет осуждаться вопрос о страховании волонтеров со включением поправок в закон "Об обязательном медицинском страховании".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре