В Сабирабаде умер новорожденный

20 сентября около 03:00 в прокуратуру Сабирабадского района поступила информация о том, что умер новорожденный ребенок жительницы села Гасымбейли района Айтадж Гулиевой.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Сабирабадского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэкспрета провели осмотр места происшествия.

В результате расследования было установлено, что 16 сентября около 13:00 в Сабирабадской районной центральной больнице А.Гулиевой была сделана операция кесарева сечения, ее новорожденный сын умер в этот же день.

Ведется расследование.