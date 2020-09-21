В Азербайджане родители почти 8 тыс. учащихся отказались отправлять детей в школу

В связи с пандемией в нашей стране в 2020-2021 учебном году уроки преподаются как в очной, так и в дистанционной форме. Деятельность общеобразовательных учреждений Баку, Сумгайыта и Абшеронского района организуется в очной форме на основе согласованных учебных планов 2 раза в неделю, а в других городах и районах - 3 раза в неделю.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, согласно информации, имеющейся на сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях республики, в целом по уровню начального образования (I-IV классы) родители 7 868 из 625 394 учащихся (1,26%) подписали документ об отказе от очного участия своего ребенка в учебном процессе. С нового учебного года количество работников школ (преподавателей, технического персонала и руководящего состава) составило 65 460 человек.