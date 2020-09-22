В Балакене Prado сбил отца и дочь

В Балакене автомобиль марки Prado, за рулем которого находилась женщина, сбил отца и дочь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня в проходящей через территорию села Талалар района части автомобильной дороги Балакен-Габагчол.

Автомобиль марки Prado сбил переходивших дорогу жителя села Талалар района Асабали Бахтияр оглу Ахмедова (1984 г.р.) и его дочь Нурай (2011 г.р.). А.Ахмедов и его дочь были госпитализированы в Загатальскую районную центральную больницу.

Пострадавших планируется отправить в одну из бакинских больниц.

Ведется расследование.