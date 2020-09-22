https://news.day.az/society/1273015.html В Балакене Prado сбил отца и дочь
В Балакене Prado сбил отца и дочь
В Балакене автомобиль марки Prado, за рулем которого находилась женщина, сбил отца и дочь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня в проходящей через территорию села Талалар района части автомобильной дороги Балакен-Габагчол.
Автомобиль марки Prado сбил переходивших дорогу жителя села Талалар района Асабали Бахтияр оглу Ахмедова (1984 г.р.) и его дочь Нурай (2011 г.р.). А.Ахмедов и его дочь были госпитализированы в Загатальскую районную центральную больницу.
Пострадавших планируется отправить в одну из бакинских больниц.
Ведется расследование.
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