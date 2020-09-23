https://news.day.az/society/1273203.html Сегодня в отдельных частях Сумгайыта не будет воды
Сегодня в отдельных частях Сумгайыта не будет воды
Сегодня в течение дня в массиве "Яшылдере" и прилегающих к нему территориях будут ограничения в подаче воды, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Перебои в подаче воды связаны с ремонтными работами, проводимыми на магистральном водопроводе.
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