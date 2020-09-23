Сегодня в отдельных частях Сумгайыта не будет воды

Сегодня в течение дня в массиве "Яшылдере" и прилегающих к нему территориях будут ограничения в подаче воды, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Перебои в подаче воды связаны с ремонтными работами, проводимыми на магистральном водопроводе.