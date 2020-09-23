Сайт сimerlik.az прекратил работу в связи с окончанием сезона

Сайт сimerlik.az прекратил работу в связи с окончанием пляжного сезона.

Как сообщили Day.Az в ASAN xidmət, в результате проведенного анализа было определено 120 пляжей, пригодных для использования в Баку и Сумгайыте. На этих пляжах с 5 августа по 15 сентября были созданы все необходимые условия для отдыха граждан.

За данный период (05.08-15.09) пляжи посетили 724,266 человек (в августе - 578,395, в сентябре - 145,871 человек).

В ходе организации работы пляжей ASAN xidmət обеспечил координационную деятельность между ИВ города Баку, министерством экологии и природных ресурсов, министерством по чрезвычайным ситуациям.

Более 1000 волонтеров ASAN были привлечены к процессу проверки входа-выхода из пляжей, а также контроля за соблюдением нормативных правил, установленных внутри пляжа.