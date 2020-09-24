Популярная телеведущая Наргиз Джалилова получила новую должность.

Как сообщили Day.Az в отделе по социальным медиа и связям с общественностью АзТВ, она назначена художественным руководителем группы ведущих.

Н.Джалилова также останется на должности завкафедрой Академии телерадиовещания при АзТВ.