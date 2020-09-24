https://news.day.az/society/1273710.html Телеведущая Наргиз Джалилова получила новую должность
Телеведущая Наргиз Джалилова получила новую должность
Популярная телеведущая Наргиз Джалилова получила новую должность.
Как сообщили Day.Az в отделе по социальным медиа и связям с общественностью АзТВ, она назначена художественным руководителем группы ведущих.
Н.Джалилова также останется на должности завкафедрой Академии телерадиовещания при АзТВ.
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