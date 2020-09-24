Названы вузы Азербайджана с наибольшей загруженностью плановых мест

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде назвала вузы с наибольшим процентом занятых плановых мест.

Как сообщает Day.Az, в этом году со 100-процентным показателем были заняты плановые места в Бакинской высшей школы нефти и Академии Государственного таможенного комитета.

"Плановые места Национальной консерватории были заполнены на 98 процентов, Азербайджанского университета языков - на 95 процентов, Бакинского государственного университета - на 93 процента", - подчеркнула Малейка Аббасзаде.

Назвав это высоким показателем, председатель Центра отметила, наименьший процент занятости плановых мест зафиксирован в Азербайджанском университете кооперации и Азербайджанской трудовой и социальной академии.