https://news.day.az/society/1274070.html В Азербайджане за сутки 13 школьников заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 13 школьников заразились коронавирусом
Министерство образования обнародовало информацию о нынешней ситуации с COVID-19 в общеобразовательных учреждениях.
Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня у 86 учащихся и 3 сотрудников температура тела была выше 37 градусов.
Сегодня коронавирусом заразились 13 учащихся, 7 сотрудников.
На дистанционное обучение сегодня были переведены 2 класса.
На сегодняшний день число классов, перешедших на дистанционное обучение, составляет 11, число школ - 1.
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