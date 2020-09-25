В Азербайджане за сутки 13 школьников заразились коронавирусом

Министерство образования обнародовало информацию о нынешней ситуации с COVID-19 в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня у 86 учащихся и 3 сотрудников температура тела была выше 37 градусов.

Сегодня коронавирусом заразились 13 учащихся, 7 сотрудников.

На дистанционное обучение сегодня были переведены 2 класса.

На сегодняшний день число классов, перешедших на дистанционное обучение, составляет 11, число школ - 1.