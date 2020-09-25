В двух районах Баку будут перебои в подаче воды

В связи с перемещением магистрального водопровода в рамках проекта по строительству пешеходного перехода на проспекте Зии Буниятова, 25 сентября в течение дня на некоторых территориях Бинагадинского и Наримановского районов будут наблюдаться перебои в водоснабжении.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в ОАО "Азерсу".

ОАО приносит извинения абонентам в связи с причиненными неудобствами.