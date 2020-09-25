https://news.day.az/society/1274088.html 26 сотрудников этого министерства в Азербайджане заразились коронавирусом
26 сотрудников этого министерства в Азербайджане заразились коронавирусом
"В министерстве экологии и природных ресурсов до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 26 человек".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела управления человеческими ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Орхан Магеррамли.
Он отметил, что все они прошли лечение в больнице и в домашних условиях: "Один из зараженных коронавирусом скончался".
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