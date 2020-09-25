26 сотрудников этого министерства в Азербайджане заразились коронавирусом

"В министерстве экологии и природных ресурсов до сегодняшнего дня коронавирусом заразились 26 человек".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник отдела управления человеческими ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Орхан Магеррамли.

Он отметил, что все они прошли лечение в больнице и в домашних условиях: "Один из зараженных коронавирусом скончался".