В Баку сбиты три пешехода

В трех районах Баку зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошли в Гарадагском, Насиминском и Наримановском районах.

На гарадагском участке дороги Шамахы-Мушвигабад автомобиль сбил Марданову Гюнель Мушвиг гызы 1991 г.р.

Второе ДТП произошло около станции метро "20 Января". На непредусмотренном для пешеходов участке дороги сбита Сейидова Шемсия Махиеддин гызы 1966 г.р.

Кроме того, на автобусной остановке около станции метро "Кероглу" автомобиль сбил Бабаева Солтана Гурбанали оглу 1985 г.р.

Все трое пострадавших госпитализированы.