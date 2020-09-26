https://news.day.az/society/1274251.html Два арестованных сотрудника МИД Азербайджана обратились в суд
Два арестованных сотрудника МИД Азербайджана обратились в суд
Арестованные сотрудник Консульского управления МИД Ильгар Алиев и начальник Консульско-правового отдела Нурупаша Абдуллаев обратились в суд, сообщает в субботу Day.Az.
Прошения бывших сотрудников МИД о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест будут сегодня рассматриваться в Сабаильском районе под председательством судьи Шахлы Сулеймановой.
Отметим, что оба просителя были задержаны Службой государственной безопасности (СГБ). Решением Сабаильского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
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